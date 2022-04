Ultima Fermata, chi sono Luigi e Francesca: età, lavoro, Instagram, come finisce la storia

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Luigi e Francesca.

Chi sono Luigi e Francesca di Ultima Fermata

Luigi e Francesca hanno deciso di partecipare a Ultima Fermata, il reality di Canale 5 che ha debuttato diverse settimane fa e che sta appassionando milioni di telespettatori. Tra gelosie, tradimenti, problemi di coppia. Problemi che, molto probabilmente, hanno anche loro: il programma servirà a dare una ‘scossa’ al rapporto? O sarà l’ultima fermata del treno? Non abbiamo molte informazioni sulla coppia, sicuramente impareremo a conoscerla durante il percorso.

La verità

I due sembrano molto confusi. Francesca vuole conoscere la verità sul fidanzato, Luigi. Lui, stando alle anticipazioni, non sa cosa fare, come rispondere. E forse prima di agire dovrà fare chiarezza nel suo cuore. E nella sua mente. Ma la compagna non gli darà tempo, a quanto pare perché chiederà un confronto prima del faccia a faccia finale. Come andrà a finire la storia? Ci sarà un ritorno?