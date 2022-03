Ultima Fermata: quando inizia il nuovo programma di Simona Ventura

Il promo trasmesso su Canale 5 e l’attesa dei telespettatori per il nuovo programma che presto, ‘prossimamente’, debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset. Stiamo parlando di Ultima Fermata, un format innovativo che vedrà al timone Simona Ventura. O almeno, è lei che presenta il promo e annuncia l’arrivo della trasmissione. Ma quando inizia? E come funziona?

Quando inizia Ultima Fermata su Canale 5

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia. Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’ultima fermata”. Sono queste le parole di Simona Ventura, che nel promo presenta il nuovo programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Come riporta Davide Maggio, la trasmissione prenderà il via mercoledì 23 marzo, sempre in prima serata su Canale 5. Così, all’Isola dei Famosi ( che debutterà il 21) seguirà un altro programma, che sicuramente appassionerà il pubblico.

Come funziona, chi sono le coppie

Stando ai requisiti richiesti per partecipare, diffusi sul canale Instagram, a partecipare saranno delle coppie che dovranno prendere una decisione: interrompere la storia o continuare? Sarà davvero l’ultima fermata per loro? Una sorta di ‘Temptation Island’, che mette al centro di ogni cosa l’amore. Sarà eterno o i protagonisti decideranno di mettere la parola fine a quella storia? Al momento, i nomi dei partecipanti non sono ancora stati resi noti, ma sicuramente si tratterà di persone comuni. Non di vip o di personaggi del mondo dello spettacolo!