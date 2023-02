Ultimo a Sanremo 2023 con Alba: il video della canzone registrato al Bosco di Foglino di Nettuno

L’ultima canzone portata dal cantautore Ultimo a Sanremo 2023, ovvero “Alba”, sta facendo letteralmente impazzire i fan dell’artista. Già su Instagram impazzano stories e reels con il video del brano, che per l’occasione è stato girato all’interno del Bosco di Foglino a Nettuno. L’artista non è nuovo a far svolgere le riprese dei propri video musicali all’interno di Roma e la sua provincia, scegliendo peraltro sempre luoghi con una fotografia suggestiva.

Il video di Ultimo al Bosco di Foglino

Per il suo video musicale, sarebbe stato proprio Ultimo a curare la parte della location. In tale scelta, il cantautore avrebbe scelto il suggestivo Bosco di Foglino a Nettuno. Il bosco, situato a pochi chilometri dal mare, ha da subito permesso lo svolgimento di un video musicale molto accattivante e che soprattutto è piaciuto molto ai fan. Solo oggi, è arrivato a quasi 383 mila visualizzazioni sulla piattaforma di YouTube.

l video nasce dalla produzione Maestro e Think Cattleya. Da un’idea di Niccolò Moriconi e Antonio Giampaolo DOP: Cristiano Di Nicola Regia: Antonio Usbergo, Daniele Barbiero e Antonio Giampaolo Produttori esecutivi. Nella descrizione del video dedicato uno Special Thanks proprio al Bosco di Foglino. Nello stesso bosco, il cantante Blanco girò il video musicale del pezzo “Blu Celeste”.

Alba di Ultimo

A quattro anni di distanza dall’ultima esibizione all’Ariston, torna Ultimo a solcare il palco di Sanremo. Nel 2019 il brano I tuoi particolari gli era valso il secondo posto, ora è la ballata dal titolo Alba a far concorrere l’artista romano per il podio. Ultimo è uno dei favoriti dai bookmaker al fianco di Marco Mengoni e Giorgia, dopo il secondo posto conquistato nel 2019. Nel 2021 ha scalato le classifiche con l’uscita dell’ultimo album in studio Solo, mentre nel 2022 ha riempito gli stadi più grandi d’Italia con il tour. Il cantautore romano è reduce dal successo discografico di Vieni nel mio cuore, certificato disco di platino.