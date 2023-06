Un giorno in pretura, anticipazioni 3 giugno 2023: la puntata ‘I Soliti quattro’

‘Un giorno in Pretura’ la trasmissione in onda su Rai 3 torna domani, sabato 3 giugno alle 00.10. Il titolo della puntata è ‘I soliti quattro’. I riflettori si accenderanno sul Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice monocratico Franco Messina e a sedere sul banco degli imputati sarà il direttore di una casa di risposo al qual vengono contestate accuse pesanti: violenze e minacce ai danni di tre anziani non autosufficienti.

Qual è la storia che verrà affrontata in tribunale

A sedere sul banco degli imputati, insieme al direttore della struttura, anche il vicedirettore e due operatrici. In aula verranno ricostruiti i retroscena della casa di cura, dove, a quanto sembra, si sarebbero consumati soprusi, violenze, ma anche somministrazioni di calmanti per impedire che gli ‘ospiti’ dessero fastidio agli operatori e al personale sanitario presente.

Quale sarà la linea difensiva adottata dalla difesa

La linea difensiva sarebbe tesa a scardinare le ipotesi della pubblica accusa. Nello specifico gli avvocati degli imputati, attribuirebbero ai sensi di colpa dei familiari, che avevano abbandonato i proprio cari nell’ospizio, l’ingigantimento dell’intera vicenda. Un malessere che sarebbe scaturito dall’aver lasciato persone estremamente malandate in un ospizio non in grado di rispondere a esigenze, tanto particolari.

Il programma che accende i riflettori su casi di cronaca

Le telecamere si accenderanno sulla vicenda per cercare di fare chiarezza, in un’aula di giustizia, su quanto realmente accaduto in quella casa di riposo. Come di consueto il programma ideato da Roberta Petrelluzzi, che è anche la conduttrice, insieme a Nino Perno, tratterà un fatto di cronaca che ha creato scalpore e fatto discutere l’opinione pubblica. Un programma televisivo che affascina e incuriosisce i telespettatori, tanto da essere una delle trasmissioni più longeve. La prima puntata, infatti, è andata in onda nel 1988 e da allora non è mai stato sospeso., proprio grazie al consenso che si registra da parte del pubblico.