Un giorno in pretura, anticipazioni 27 maggio 2023: stasera la seconda parte de ‘La guerra dei Depp’

Roberta Petrelluzzi ha voluto sintetizzare, così, la vicenda attraverso un post su Twitter: ”Due star del cinema recitano la loro più grande interpretazione durante il processo che li vede uno contro l’altro”. Si tratta della sintesi di quella che sarà la seconda parte de ‘La guerra dei Depp’, in programmazione proprio questa sera, 27 maggio 2023, su Rai3, grazie all’ennesimo appuntamento del seguitissimo ‘Un giorno in pretura’.

Johnny Depp torna in Italia con la band Hollywood Vampires: ecco dove e quando

Un giorno in pretura: la guerra dei Depp

Stando agli ultimi resoconti della giustizia americana, uno dei due, durante il processo, ha recitato una parte degna di un film di Hollywood, mentre l’altro avrebbe detto la verità. Nella puntata di questa sera, ad ogni modo, vedremo quale è stato il verdetto finale, e soprattutto come ci si è arrivati, con tanto di prove, testimonianze e documentazioni disponibili e che verranno vagliate durante la trasmissione. La battaglia, se non l’avete ancora capito, è quella colossale tra Johnny Depp e la ex, l’affascinate attrice Amber Heard.

Il procedimento, lungo e difficile tra Johnny Depp e Amber Heard

Qualche dettaglio per prepararci al meglio a quella che sarà la puntata che andrà in onda questa sera: il procedimento era iniziato lo scorso 11 aprile 2022, a Fairfax, in Virginia. Lunghe settimane di dibattimenti, testimonianze e dichiarazioni si sono da allora susseguite, settimane serrate, in cui era difficile riuscire a scorgere la verità. Tutti gli Stati Uniti d’America, ma non solo, oseremmo dire il mondo intero, è rimasto incollato allo schermo per vedere il susseguirsi di colpi di scena processuali che, certamente, non sono mancati durante quelle settimane intense.

La testimonianza di Kate Moss

Tra i tanti, ricordiamo ad esempio le eclatanti testimonianze spontanee della modella Kate Moss, ex compagna di Johnny Depp, intervenuta a sua difesa. C’erano, infatti, delle voci che parlavano di uno spintone dato da Johnny Depp alla modello, per cui sarebbe caduta facendosi male. A quelle voci, la modella aveva risposto: ”No, sono caduta da sola”. Dal suo canto, Amber Heard si dimostrava ora forte, ora fragile e sensibile, ma sempre decisa a portare avanti la sua tesi sull’ex compagno. Sapete già come è andata a finire e quali prove hanno portato al verdetto finale? Non perdetevi la puntata di questa sera di ‘Un giorno in pretura’ per approfondire la vicenda.