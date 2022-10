Un posto al sole, le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022: trama degli episodi

La longeva soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.50, non smette di appassionare i telespettatori! Ma cosa accadrà negli episodi che vanno dal 24 al 28 ottobre? Senza svelare troppo, garantiamo che non ci sarà alcuno spoiler, ecco cosa accadrà nel corso delle prossime puntate!

Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà nelle prossime puntate?

Marina si sente precipitata in un incubo e non sa come uscirne. La donna resta, infatti, in balia della follia di Fabrizio. Ferri invece n0n si dà pace, vuole vederci chiaro ed andare fino in fondo alla sparizione della Giordano ritenendo che quest’ultima sia tutt’altro che causale. Invece, Nunzio dopo aver lasciato Chiara al centro di disintossicazione torna a Napoli dove cerca il supporto di Rossella. L’atteggiamento di quest’ultima, tuttavia, fa innervosire Riccardo.

Ancora, Cerruti è alle prese con un nuovo ammiratore conosciuto per via telematica, Lia cerca di tornare nuovamente nel seminterrato e Damiamo scopre Antonio e Viola insieme. Insomma, si preannunciano delle puntate davvero scoppiettanti quelle che andranno in onda dal prossimo 24 ottobre e fino a venerdì 28. Non ci resta che sintonizzarci su Rai 3 e goderci lo spettacolo!