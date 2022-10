Domenica In, anticipazioni 23 ottobre 2022: chi sono gli ospiti della puntata

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione Mara Venier. Pronta ad accogliere in studio ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata, senza freni.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle a Domenica In

La settima puntata, come anticipato da TvBlogo, si aprirà con lo spazio dedicato a Ballando con le stelle, il varietà del sabato sera di Rai 1. E in studio ci saranno i concorrenti Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma. Ma non mancheranno anche gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli e Alessandra Mussolini.

Giorgio Panariello e Malgioglio come ospiti

Tra gli ospiti di domenica anche l’attore e regista Giorgio Panariello, ora impegnato come giudice a Tale e Quale Show. E proprio da Tale e Quale Show arriverà da Mara Venier anche Cristiano Malgioglio, che parlerà del suo nuovo impegno da dicembre su Rai 3 con il programma ‘Mi casa es tu casa’.

Le interviste di domenica di Mara Venier

E ancora, da zia Mara arriverà anche l’attore Massimiliano Gallo, attualmente impegnato come protagonista nella fiction ‘Vincenzo Malinconico’. Poi verrà lasciata la parola ad Andrea Vianello, che parlerà del suo nuovo libro dal titolo ‘Storia immaginaria della mia famiglia’. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci sarà Ron, che presenterà il suo nuovo pezzo ‘I gatti’. Immancabile, quindi, il ricordo a Franco Gatti, il componente dei Ricchi e Poveri morto pochi giorni fa.