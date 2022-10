Ballando con le Stelle, anticipazioni 22 ottobre 2022: chi sono i ballerini per una notte e com’è la classifica

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’imperdibile appuntamento con Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione Milly Carlucci, mentre i protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di scaldarsi e scendere in pista al fianco di ballerini professionisti. Ma cosa succederà nella puntata di sabato 22 ottobre?

Ricky Tognazzi e Simona Izzo ballerini per una notte

Dopo la moglie di Fabrizio Frizzi e Massimiliano Gallo, nella terza puntata ballerini per una notte saranno Ricky Tognazzi e Simone Izzo, marito e moglie. Uniti nella vita e sul lavoro, spesso alla regia di film e serie tv insieme. Loro dovranno imparare in breve tempo una coreografica realizzata per l’occasione, poi dovranno affrontare la giuria, che dovrà valutare anche i progressi dei vip in gara.

Le coppie di Ballando con le Stelle

Ecco le coppie ancora in gara, che scenderanno in pista e si esibiranno:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Paola Barale e Roly Maden

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Alessandro Egger e Tove Villfor

La scorsa settimana la coppia composta da Marta Flavi e Simone Arena è stata eliminata, ma avrà la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. A vincere sabato scorso Giampiero Mughini e Veera Kinnunen che hanno totalizzato 60 punti (con tesoretto).