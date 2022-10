Massimiliano Gallo: chi è, età, carriera, chi è la moglie, vita privata, figli, Instagram, Vincenzo Malinconico su Rai 1

Massimiliano Gallo è un attore e cantante italiano che deve la sua formazione professionale ad artisti come Carlo Croccolo e ai fratelli Giuffrè. Ha iniziato in teatro e solo in seguito è approdato al cinema. Ma la verità è che Massimiliano è figlio d’arte, il papà Nunzio era un cantante napoletano assai noto e la mamma Bianca Maria un’attrice di teatro.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio i diversi aspetti della vita di Gallo, chi è? È sposato? Ha figli?

Chi è Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo è nato a Napoli il 19 giugno del 1968. Figlio d’arte (il padre era Nunzio Gallo), Massimiliano ha debuttato a teatro a soli 5 anni e a 10 era già protagonista di diversi telefilm per bambini girati per la Rai. Dopo aver conseguito il diploma, ha cominciato a recitare presso la compagnia di Carlo Croccolo e nel 1988, insieme al fratello Gianfranco, ha fondato la Compagnia Gallo che vanta molti successi teatrali.

Nel 1997 Massimiliano è stato scelto da Carlo Giuffrè per interpretare Mario Bertolini in Non ti pago di Eduardo De Filippo. Ha recitato in diverse commedie di successo e al teatro e al cinema ha sempre alternato radio e televisione.

L’ultimo lavoro di Massimiliano Gallo lo vede protagonista nella fiction in onda dal 20 ottobre su Rai 1, nei panni di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Si tratta di una serie di otto episodi diretta da Alessandro Angelini, nei quali accanto a Gallo ci sono, fra gli altri, Denise Capezza, Francesco di Leva, Teresa Saponangelo, Lina Sastri.

Vita privata

Massimiliano è legato sentimentalmente da diversi anni con la modella brasiliana Shalana Santana. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, i due si sono incontrati a cena ed è nato l’amore.

Ma Gallo era già stato sposato con Anna dalla quale ha avuto una figlia, Giulia che oggi ha 19 anni. Finito il primo matrimonio, Massimiliano ha letteralmente perso la testa per Shalana, una bellissima donna che ha iniziato la sua carriera come modella che è arrivata in Italia insieme al suo compagno di allora, Alessandro Lukacs dal quale ha avuto un figlio.

Instagram

Massimiliano ha un profilo Instagram, massimilianogallo_ che conta 48,9 mila follower. Sul suo profilo posta tante foto di lavoro, ma anche immagini di amici e solo qualche fotografia della famiglia.