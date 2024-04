Stop alla violenza sulle donne, iniziativa a Roma nord. Un evento, gratuito, dedicato a tutte coloro che vogliono apprendere i fondamenti dell’autodifesa. Appuntamento al prossimo weekend: tutti i particolari.

La violenza sulle donne è uno dei problemi principali in Italia, con decine di casi ogni settimana riguardanti donne che subiscono violenze, approcci indesiderati, ma anche tentativi di furti e borseggi. Roma, purtroppo, come testimoniano le tante notizie di cronaca che vi riportiamo ogni giorno, non fa eccezione. Per questo è stata organizzata un’importante iniziativa per il prossimo weekend.

Corso di autodifesa gratuito per le donne a Roma

Sabato 27 aprile mattina, presso la FIT room “Olgiata personal trainer” sita in Via Anton Giulio Bragaglia 27/B, zona Cassia-Olgiata, si terrà infatti un corso di autodifesa completamente gratuito per tutte le donne che vogliono imparare le basi dell’autodifesa grazie agli insegnamenti di Ivan Melis, maestro di Krav Maga, un’arte marziale utilizzata dalle forze speciali israeliane e molto efficace in situazioni di autodifesa.

I corsi si terranno dalle 9 e 30 alle 12 e 30 ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed adesioni è possibile contattare l’organizzatore dell’iniziativa, Andrea Nardini, coordinatore della Lega del XV Municipio di Roma Capitale che spiega: