Una Vita, anticipazioni 18 gennaio 2022: José e Alodia sempre più vicini

Subito prima di Uomini e Donne su Canale 5 l’appuntamento è con Una Vita, la soap opera spagnola di successo che, ormai da anni, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori della fascia pomeridiana. Ma cosa succederà nel corso della puntata in onda oggi, martedì 18 gennaio? Scopriamolo insieme!

Una Vita anticipazioni 18 gennaio 2022

Nella puntata di oggi i protagonisti sono José ed Alodia che, dopo la morte di Bellita, sono sempre più complici, affiatati e vicini. Al punto che Susana e Rosina sono sempre più convinte che tra i due ci sia una storia d’amore: l’ex sarta, infatti, ha cercato anche di andare a casa dell’uomo per consolarlo, con l’obiettivo di scoprire tutta la verità sulla presunta relazione. Ma non finisce certo qui. Susana farà anche delle insinuazioni sul conto di Marcos Bacigalupe e Solelad cercherà di difenderlo a spada tratta. Intanto, Antonito, che ha cercato di farsi perdonare da Lolita, sarà ancora più affettuoso. Fino a quando alla moglie non arriverà una foto del marito in atteggiamenti intimi con Natalia. Cosa succederà?

Dove e a che ora vedere Una Vita su Canale 5

Una Vita, soap opera spagnola di successo ideata da Aurora Guerra, va in onda ogni giorno, su Canale 5, a partire dalle 14.10. Si può seguire in diretta televisiva, ma anche in live streaming sul portale Mediaset Play.