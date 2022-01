Una vita, anticipazioni puntate febbraio 2022: Genoveva e Aurelio sempre più vicini, Felipe volta pagina

Una Vita. Sono giorni concitati per i personaggi della famosissima Soap spagnola che nel nostro Paese ha avuto un successo incredibile, soprattutto a partire dagli ultimi due anni. Personaggi entrati, ormai, nelle nostre case e nelle nostre vite, con i quali condividere gioie e dolori reciproci. Vediamo, allora, insieme alcune piccole anticipazioni per i prossimi giorni e cosa ci aspetta nelle puntate che seguiranno.

Anticipazioni puntate Una vita: ecco cosa accadrà

Sicuramente Felipe e Genoveva dovevano scontrarsi, e così sarà ad un certo punto. L’avvocato deciderà però di seguire i saggi consigli dei suoi amici, decidendo così di voltare definitivamente pagina. Così, Don Felipe parteciperà alla Messa per Marcia, organizzata proprio da Genoveva e sembrerà, in un certo senso, più tranquillo e rilassato. In seguito, a segno del rinnovato cambio di spirito da parte sua, annuncerà di voler lasciare la Spagna per andare a trovare il figlio in Australia.

Lo stratagemma di Don Felipe

L’intento è quello di iniziare una nuova vita. Andrà veramente così? Oppure si tratta di un sofisticato stratagemma per poter incastrare la moglie? Nel frattempo, altre storie si incrociano e ingrovigliano la matassa. Aurelio e Natalia riusciranno a separare per sempre Antonito e Lolita. Palacios, poi, tradirà la moglie con Natalia e Lolità sarà costretta ad assistere a tutto la scena. Inoltre, nei giorni successivi, Lolita avrà anche un malore, propri dopo aver assistito alla scena del tradimento.