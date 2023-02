Una voce per San Marino 2023, chi sono i semifinalisti: da Roy Paci a Francesco Monte

La corsa di Una Voce per San Marino è ufficialmente incominciata. Stasera, alle 22.00 su San Marino RTV, prenderanno il via le cinque semifinali della seconda edizione del concorso, in cerca di un candidato da presentare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. 106 concorrenti per 22 posti in finale, prevista per sabato 25 febbraio 2023. Come è già accaduto lo scorso anno, in lizza anche cantanti e volti noti della televisione nostrana.

I semifinalisti di “Una voce per San Marino 2023”

Oltre ai ritorni di Alessandro Coli e Francesco Monte, che lo scorso anno si sono classificati al secondo e al quinto posto, nel cast dei 106 semifinalisti spiccano infatti Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11, Deborah Iurato, vincitrice di Amici 13, e Manuel Aspidi, anche lui ex volto del talent show condotto da Maria De Filippi. Sempre da Amici proviene il rapper Moreno, uscito vincente dal programma nella dodicesima stagione.

Andando più avanti nella lista si trovano gli Eiffel 65, che concorreranno senza Gabry Ponte, e Le Deva, il trio composto da Roberta Pompa (X Factor), Verdiana Zangaro (Amici) e Greta Manuzi (Amici). Non manca nemmeno un insolito duo, che è quello caratterizzato dal cantante Massimo Di Cataldo e dalla ‘iena’ Andrea Agresti. Nell’elenco compaiono poi Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice, Nevruz da X Factor e Ronela Hajati, che ha già partecipato all’Eurovision Song Contest lo scorso anno come rappresentante dell’Albania.

Gli altri concorrenti

Infine, insieme a Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia nel 2016, e Daniel Schuhmacher, vincitore nel 2009 di Deutschland sucht den Superstar, tra i nomi noti altri cinque partecipanti della prima edizione di Una Voce per San Marino andata in scena un anno fa: Mate, Vina Rose, Camille Cabaltera, MeriCler e Kurt Cassar. Niente da fare, invece, per Pamela Prati, che si sarebbe ritirata last minute. Al momento, gli unici che concorreranno sicuramente alla finalissima, prevista sabato 25 febbraio 2023, sono Kida e Simone De Biagi, unici sammarinesi in gara.

Una Voce per San Marino verrà condotto da Johnatan Kashanian e la cantante Senhit. Per la finalissima, trasmessa dal Teatro “Nuovo” di Dogana a partire dalle 21.00, il presidente di giuria sarà Al Bano, affiancato da Mimmo Paganelli, Christine Grimandi, Emilio Munda, Lia Fiorio e Senatore Cirenga. Nel 2022 il concorso è stato vinto da Achille Lauro. Il cantante è stato poi eliminato durante la semifinale dell’ESC.