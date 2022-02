Uomini e Donne, anticipazioni 18 febbraio 2022: spoiler, ultime news su Federica e Matteo

Dopo aver visto al centro dello studio Nadia e Massimiliano, sempre più complici, e le esterne del tronista Luca Salatino, che ha deciso di eliminare Marta, oggi cosa succederà nell’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne? Il dating show di Canale 5, più amato e seguito di sempre, non smette di sorprendere e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo!

Uomini e Donne 18 febbraio 2022: ultime news su Federica e Matteo, cosa è successo

Mercoledì scorso è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, molto probabilmente, andrà in onda proprio oggi. Stando alle anticipazioni il protagonista sarà Matteo Ranieri, il giovane tronista sempre più diviso tra Federica, la bella napoletana mamma di un bimbo, e Denise: ci sono stati sviluppi? Cosa è successo? In realtà, Matteo durante l’ultima puntata è rimasto solo al centro dello studio: Denise ha deciso di abbandonare e di uscire di scena perché convinta che la redazione abbia architettato tutta la sua conversazione con Armando, mentre Federica delusa dall’atteggiamento del giovane ha pensato bene di andare a casa. Cosa avrà deciso di fare Matteo? In realtà, Denise oggi non sarà presente, mentre Federica non sarà in studio per cause di forza maggiore: non dipenderà da lei, ma per la febbre non ha potuto presentarsi in trasmissione. Il tronista, intanto, ha deciso di non far scendere nuove corteggiatrici: continuerà il percorso solo con Federica? O andrà a riprendere Denise?

Uomini e Donne 18 febbraio 2022: le nuove esterne di Luca, ultime novità su Armando e Biagio

Riflettori puntati, nel corso dell’ultima registrazione, anche sull’altro tronista, Luca. Lo chef e pugile romano sta continuando a conoscere Lilly, la ragazza che l’ha colpito e che ha alle spalle un passato difficile: sarà lei l’incastro ‘perfetto’ che sta cercando da mesi? Lo scopriremo solo seguendo il suo percorso!