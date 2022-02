Uomini e Donne, anticipazioni 28 febbraio – 4 marzo 2022: cosa succederà tra Trono Over e Classico

Uomini e Donne, anticipazioni delle prossime puntate. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate: in arrivo tanti colpi di scena tra i vari partecipanti allo show. Dai giovani ai più grandi: questa settimana sarà ricca di tante novità. Si parte dai giovani, con Matteo Ranieri, che sta uscendo con una nuova ragazza, mentre di Federica non c’è ancora traccia. Ma anche Pinuccia è al centro dell’attenzione, così come Ida. Ovviamente anche Gemma Galgani ha il suo spazio, con le critiche mosse da Tina, nello specifico all’intimo sexy che la dama avrebbe mostrato durante lo speciale. Vediamo maggiori informazioni al riguardo.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Alessandro

La bella Ida ha continuato la sua conoscenza con Alessandro, ma c’è aria di maretta tra i due: nel corso della puntata di venerdì sono stati al centro dell’attenzione in quanto Alessandro dava l’idea di volersi tirare indietro. Il problema principale sarebbe la distanza, in quanto avrebbe affermato di non essere disposto a trasferirsi a Brescia. Tra alti e bassi alla fine Alessandro afferma di volersi recare dalla bella dama per qualche giorno, per vedere se la conoscenza può continuare. Qui il colpo di scena: è Ida e tirarsi indietro. Pioggia di critiche da parte di Tina che, forse, portano a più miti consigli Ida, la quale cambia idea e decide di continuare la conoscenza. Ma la registrazione continua…

Pinuccia e Alessandro

Il trono over non è da meno: Alessandro e Pinuccia sono stati sotto i riflettori nelle puntate precedenti e l’attenzione torna su di loro. Una signora scende per conoscere Alessandro, ma la dama si impone e vuole uscire. Di nuovo, Tina fa cadere una serie di accuse e critiche, che portano Pinuccia ad abbandonare lo studio: non ce la fa più a reggere le critiche di tutti, web incluso. Alessandro e Maria De Filippi provano a farle cambiare idea.

