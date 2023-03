Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 marzo 2023: Gemma e Silvio, le esterne, trono over o classico?

Dopo più di una settimana di stop per via della morte di Maurizio Costanzo, che ha lasciato tutti senza parole e ha stravolto i palinsesti Mediaset, ieri ha ripreso il via Uomini e Donne ed è andata in onda la puntata registrata il 19 febbraio scorso. Oggi Maria De Filippi, che ha ringraziato tutti per la vicinanza, ritornerà sul piccolo schermo e metterà al centro della sua trasmissione, come sempre, l’amore. Storie di dame e cavalieri del trono over e giovani, che sono lì con la speranza di conoscere la persona giusta. Ma cosa vedremo nella puntata di martedì 7 marzo? Ecco tutte le anticipazioni.

Gemma e la passione con Silvio, ultime news

Stando alle anticipazioni, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi si parlerà di Gemma Galgani, la dama di Torino che ha deciso di mettersi in gioco. E di conoscere un nuovo cavaliere. Lui si chiama Silvio, è un uomo intraprendente e molto passionale. Tra i due, quindi, i baci non mancano. Così come non mancano le discussioni con Paola, la ‘rivale’ per eccellenza di Gemma. Cosa succederà in studio?

Le esterne di Luca, Nicole e Lavinia a Uomini e Donne

Molto probabilmente nella puntata di oggi, ma ancora non è nulla di ufficiale, si parlerà anche dei giovani tronisti. E, quindi, di Luca, Nicole e Lavinia. Quest’ultima, stando alle anticipazioni, ha portato in esterna Alessio Corvino: lo ha provocato, ma tra i due non c’è stato nessun bacio. E in studio con il ‘rivale’ Campoli succederà la qualunque. Nicole, invece, ha portato in esterna Andrea, nonostante i dubbi e quella presenza ‘ingombrante’ di Roberta del trono Over che aveva palesato il suo interesse per il corteggiatore. Il nuovo tronista Luca, invece, ha conosciuto meglio una ragazza e non ha eliminato nessuna corteggiatrice. Riuscirà, questa volta, a trovare l’amore?

La sfilata del trono Over

La puntata, poi, potrebbe concludersi con la sfilata dei protagonisti del trono Over. Chi vincerà? In lizza sembrerebbero esserci Armando e Riccardo. Ma chissà…

Non ci resta che seguire l’appuntamento di oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5!