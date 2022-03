Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 marzo 2022: Tina e Pinuccia, lo scontro tra Armando e Diego e le ultime news

Inizia una nuova settimana e questo vuol dire che sta per ripartire Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la pausa del weekend, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda con i protagonisti, tra trono Over (e non solo), pronti a cercare l’amore sotto i riflettori. Ma cosa succederà oggi in studio? L’attenzione su chi sarà rivolta? Scopriamolo insieme!

Lo scontro tra Pinuccia e Tina

Nel corso della puntata di oggi le protagoniste saranno, ancora una volta, l’80enne Pinuccia e l’opinionista Tina. Da una parte una donna che cerca l’amore, che non ha mai nascosto l’interesse per Alessandro, il 92enne che dal canto suo ha sempre parlato di amicizia, dall’altra la pungente Cipollari che sembra non vedere di buon occhio Pinuccia. E gli scontri in studio sono ormai all’ordine del giorno! Ora ancora di più perché Pinuccia, dopo aver rifiutato Mauro, ha deciso di avvicinarsi all’uomo, che però risponderà con un due di picche. Insomma, il treno passa una sola volta. E Pinuccia non è stata in grado di salire a bordo quando doveva!

Armando e Diego: le ultime novità

Poi, al centro dello studio arriverà Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre, che ha deciso di frequentare due dame, Aneta e Alessandra. Proprio quest’ultima in passato ha conosciuto meglio Diego, che non riuscirà a stare zitto e interverrà per dire la sua. Così tra Armando e il cavaliere romano scoppierà una furiosa lite: riusciranno a trovare un punto di incontro per un confronto pacifico? Quella di Alessandra è stata solo una strategia o è davvero interessata ad Armando e Diego è ormai un capitolo chiuso e archiviato della sua vita?

Ida e Alessandro: addio definitivo?

Non si può iniziare la trasmissione senza parlare di Ida e Alessandro. I due si stanno conoscendo da tempo, tra baci, abbracci e tante discussioni. Un po’ per la gelosia di lei, un po’ per gli stili di vita diversi che conducono: ci sarà davvero un addio definitivo? O tra i due ritornerà il sereno? Pare che Ida abbia ammesso, in lacrime, di essersi innamorata del cavaliere.