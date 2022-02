Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 febbraio 2022: il ritorno di Sossio e Ursula, news su Matteo Ranieri

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra trono Over e storie di ragazzi giovani, che sono alla ricerca dell’amore sotto i riflettori, ogni giorno nel salotto di Maria De Filippi i telespettatori fanno i conti con bei racconti, ma anche con confronti accesi e discussioni. E se ieri l’attenzione è stata tutta su Biagio e Giuliana, ormai ai ferri corti, e su Matteo che sta continuando a frequentare Federica, oggi cosa succederà?

U&D, le anticipazioni di oggi

La puntata non dovrebbe aprirsi, come invece accade spesso, con Gemma Galgani, una delle dame del parterre femminile più chiacchierata che è ancora alla ricerca dell’uomo perfetto. In studio, invece, dovrebbero ritornare Sossio e Ursula: il loro amore è nato nel programma, dalla loro unione è venuta al mondo la piccola Bianca e tra alti e bassi la coppia è ancora insieme, unita e complice come non mai.

Matteo Ranieri e Federica: vicini alla scelta?

Spazio, poi, al trono dei giovani, Matteo Ranieri e Luca Salatino. Mentre l’ultimo ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere nuove ragazze, Matteo sembrerebbe essere intenzionato a frequentare solo Federica, la bella mamma napoletana. Sarà lei la scelta ora che Denise, l’altra corteggiatrice, ha pensato bene di abbandonare il programma? Nella puntata che vedremo oggi, però, Matteo sembrerebbe assente: il motivo lo chiarirà Maria De Filippi? Non ci resta che aspettare le 14.45 e seguire l’ultimo appuntamento della settimana!