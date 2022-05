Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 maggio 2022: Diego Tavani e Aneta, le ultime news su Gemma

Dopo la sfilata e la vittoria della signora Giovanna che, sul tema ‘dolce e piccante’, ha convinto tutti con la sua passerella, oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. I riflettori su chi saranno puntati? Si tornerà sulle storie del trono Over o verrà dato spazio alla giovane tronista Veronica?

Gemma Galgani e Giacomo: come procede la conoscenza

Tra critiche e non poche polemiche oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare della dama Gemma Galgani, che in questa edizione ha fatto fatica a trovare l’uomo giusto. Ora, da qualche settimana, sta frequentando Giacomo, un nuovo cavaliere. Come starà procedendo la conoscenza? Sarà scattato un bacio? Ci saranno colpi di scena?

Diego Tavani e Aneta lasciano Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, almeno stando alle anticipazioni, al centro dello studio siederanno il cavaliere romano Diego e la sua dama Aneta. I due pare abbiano annunciato di voler lasciare la trasmissione per vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Un momento, quindi, emozionante. E come reagirà Ida Platano, ex fidanzata di Diego?

Le esterne di Veronica

Dopo aver visto al centro dello studio il tronista Luca, sempre più deluso dalle sue tre corteggiatrici, oggi potrebbe essere il turno di Veronica, che sta continuando a frequentare Federico e Matteo. La scelta della ragazza si nasconde tra loro due? D’altra parte, il programma è quasi agli sgoccioli e i petali sono pronti per coronare il sogno di un amore!