Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2023: la scelta di Federico e Lavinia

Nelle anticipazioni del 3 febbraio per la puntata di “Uomini e Donne”, potrebbero esserci grandi colpi di scena. Nel programma condotto da Maria De Filippi, infatti i riflettori saranno puntati sui tronisti Federico e Lavinia, che saranno messi davanti a un importante scelta da fare. Dinamiche su cui si parla già molto, considerato come si stanno svolgendo le registrazioni legate alla puntata del 3 febbraio 2023.

La scelta di Federico e Lavinia a Uomini e Donne

Già l’altro ieri pomeriggio è andato in onda la puntata di Uomini e Donne, la prima del mese di febbraio. Solito orario per la messa in onda, con Maria De Filippi che ci ha fatto compagnia dopo pranzo, ovvero con lo storico start del programma alle ore 14.45 su Canale 5. Come emerge dai rumors e le voci interne al programma di Mediaset, si parla di un’importante scelta cui saranno messi davanti i tronisti Lavinia e Federico. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Per quello che concerne la puntata del 1 febbraio 2023, abbiamo visto come l’episodio condotto dalla De Filippi non fosse altro che la continuazione della puntata del 31 gennaio. Il 3 febbraio, ovvero oggi, promette invece momento veramente toccanti cui dovranno far fronte i protagonisti del trono classico, ovvero Lavinia e Federico. Per quello che riguarda Federico Nicoterra, proprio oggi potrebbe diventare il giorno per l’importante scelta finale.

In tal senso, Federico dovrà comunicare a Maria De Felippi, e tutto lo studio, la persona con cui vuole avviare una conoscenza fuori dagli schermi televisivi. Le corteggiatrici a contenderselo, ovvero Alice e Carola, dovrebbero conoscere la scelta finale di Federico nel corso della puntata, sperando di essere chiamate, una di loro al suo fianco. Una notizia che, peraltro, attendono anche i fan più affezionati del programma da diverse settimane. Secondo i sondaggi, la favorita per la scelta finale sarebbe il volto di Carola.