Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: Carola se ne va, chi ha scelto Lavinia

Uomini e donne, anticipazioni della registrazione di oggi, ecco cosa vedremo in tv. Amori a prima vista, conoscenze, scelte, alcune delle quali talvolta dolorose: tutto questo è alla base del dating show più famoso della tv condotto come sempre da Maria De’ Filippi. In queste ore è in corso la nuova registrazione che andrà a determinare ciò che vedremo in tv nei prossimi giorni. E, stando alle indiscrezioni emerse, si preannunciano delle puntate assolutamente da non perdere.

Anticipazioni Uomini e Donne, ecco cosa vedremo in tv

A fornire tutte le anticipazioni e gli spoiler sul programma è come sempre la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. Attraverso una serie di storie ha reso noti diversi spunti interessanti dei quali, siamo sicuri, si discuterà parecchia. Innanzitutto la notizia più importante: la decisione di Carola di lasciare il programma. Dopodiché Biagio è stato mandato via da Maria e anche Gloria, si legge, ha abbandonato la trasmissione. E ancora: tornando a Carola cosa c’è alla base della sua decisione? Il motivo risiede nel fatto che Federico ha deciso di portare in esterna soltanto Alice alla quale ha fatto peraltro anche una sorpresa. Da qui la decisione di Carola, non certo indolore considerando che la ragazza è uscita in lacrime. Maria ha deciso di intervenire vista la situazione ma l’atteggiamento di Federico, seppur ‘dubbioso’ diciamo così, sembra comunque pendere tutto a favore di Alice con la quale ha continuato a ballare in studio.

Spoiler registrazione Uomini e donne di oggi: le altre anticipazioni

Nella registrazione di oggi potrebbe tornare anche Ida: nuovo confronto con Riccardo in vista? Infine chiudiamo con Lavinia che dovrebbe ufficializzare la propria scelta ma chi sarà? Secondo l’esperto di Uominiedonneclassicoeover quella di oggi, a prescindere, sarà una registrazione fondamentale soprattutto per il caso Federico, Alice e Carola. Ormai non sembra più esserci spazio per una mediazione: o sceglierà l’una, o l’altra.