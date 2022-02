Elena di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro

Uomini e Donne: ci siamo, è arrivato un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Oggi accese liti al centro dello studio del programma e non solo tra corteggiatrici e commentatori: anche tra loro i partecipanti del programma hanno qualcosa da dirsi. Così Gemma si confronta con Nadia, Pinuccia discute con Alessandro e Tina interviene un po’ con tutti. Non manca il commento di Gianni e Maria che cerca di mantenere l’equilibrio. Ma, in mezzo a tutto ciò, giungono anche nuovi volti: è il caso della signora Elena, giunta per conoscere Alessandro. Di lei sappiamo poco, solo che è una signora dall’aspetto simpatico ed elegante proveniente da Milano, zona sud. Alessandro, tuttavia, pur ringraziandola, vuole davvero concentrarsi al 100% su Pinuccia, così declina la conoscenza con la clausola che, chissà, magari in futuro potrebbe cambiare qualcosa. Visto che ha fatto molta strada per arrivare, Maria le propone di restare per le prossime puntate. Cosa accadrà?