Uomini e Donne, chi sceglierà Lavinia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? Il nome

Lavinia Mauro Frontera, la tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, si è fatta conoscere per la sua delicatezza nei modi, ma anche fisica. Estremamente dolce Lavinia non riesce ancora a scegliere tra i due suoi corteggiatori: Alessio Campoli e Alessio Corvino. Cosa sta succedendo? Come mai Lavinia non riesce a scegliere?

Lavinia manda la mamma ad incontrare i due pretendenti

Vista la sua enorme difficoltà la tronista ha pensato bene di organizzare un’uscita a tre, con entrambi gli Alessio, ma al posto suo ha mandato la mamma affinché cercasse di capire quali siano le reali intenzioni dei due. Una ‘sorpresona’ per i due pretendenti che sono rimasti ovviamente disorientati. Diciamo, quindi, che l’ultima parola spetterà alla mamma di Lavinia visto che quest’ultima ha chiesto a lei di darle un parere.

Una volta in studio, poi, Lavinia ha scelto di ballare con Alessio Corvino e intanto le è stato recapitato un mazzo di fiori. Fiato sospeso quando la ragazza ha aperto il bigliettino per vedere chi avesse avuto questo pensiero per lei. E, a sorpresa, era stato il suo papà che le aveva scritto: “Alla mia principessa”. Nessun motivo di gelosia per i due corteggiatori che restano in attesa di conoscere la decisione di Lavinia.

Il pubblico in attesa della decisione

Certo è che questa indecisione della tronista sta tenendo con il fiato sospeso non solo i due pretendenti, ma anche il pubblico in studio e a casa che un’idea se la sono fatta dopo tanto tempo e varie esterne. Ma bisognerà aspettare la decisione della tronista che, al momento sembra divisa e incapace di esprimere una preferenza tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Come di consueto il dating show condotto dalla De Filippi va in onda tutti i giorni a partire dalle 14 e 45