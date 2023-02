Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 febbraio 2023: le esterne di Lavinia, ultime news su Riccardo e Gloria

Dopo aver visto al centro dello studio il tronista Federico, ancora indeciso tra Carola e Alice, e Biagio, il cavaliere napoletano che ha avuto un’accesa discussione con Carla e ha deciso di conoscere meglio anche Clea, nuova dama del trono over, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? Maria De Filippi, padrona di casa, lascerà spazio ancora ai protagonisti del trono Over o si tornerà a parlare dei giovani, che da settembre sono lì in cerca dell’amore? Ecco tutte le anticipazioni di oggi, giovedì 2 febbraio.

Le esterne di Lavinia oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni rese note da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, oggi probabilmente ad aprire la puntata sarà Lavinia, che è ancora molto indecisa. Sceglierà Alessio Corvino, il ragazzo di Caserta con il quale gli alti e i bassi sono all’ordine del giorno, o il romanzo Alessio Campoli, che ha voluto lei in trasmissione? Intanto, pare che la bella Lavinia sia uscita in esterna con entrambi. E con entrambi ci sono stati dei baci.

Claudio chiude con Gemma Galgani

Ma non finisce qui. Spazio, come sempre, potrebbe essere lasciato anche al trono over e, quindi, a Gemma Galgani. La dama di Torino, archiviata la conoscenza con Alessandro, sta frequentando Claudio, ma il cavaliere oggi deciderà di interrompere il rapporto. Si concentrerà su Tina? L’opinionista, d’altra parte, non ha certo nascosto il suo interesse per Claudio, un uomo gentile e a quanto pare benestante.

Riccardo è innamorato di Gloria?

Maria De Filippi, poi, potrebbe puntare i riflettori su Riccardo Guarnieri e Gloria. I due continuano ad essere al centro dello studio e a frequentarsi. A quanto pare Riccardo si sta innamorando della dama, che è un po’ scettica. Cosa succederà tra i due? Riusciranno ad arrivare a un confronto e a capirsi senza discutere per l’ennesima volta? L’appuntamento con la puntata è per oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5. Come sempre e con la speranza che l’amore trionfi!