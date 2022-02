Uomini e Donne, Gemma scoppia in lacrime dopo le parole di Tina: ”E’ colpa sua se non trovo nessuno”

Uomini e Donne. In questi ultimi due giorni, gli scontri ormai consueti tra Gemma e Tina si sono fatti sempre più intensi. Chi ha dimestichezza con il programma sa che non si tratta di una novità assoluta, ma ora stanno arrivando al limite. ”Fosse un gioco, sarebbe troppo alto il prezzo” ha risposto Gemma a chi credeva fingessero per l’audience del programma. Poi, è scoppiata in grandi lacrime. Nella puntata di ieri, Gemma ha nascosto la sedia a Tina, e quest’ultima, ovviamente, è andata su tutte le furie attaccando Gemma nel peggiore dei modi. Da ieri, Gemma è rimasta particolarmente turbata, al punto da portare in studio oggi degli uomini per supportarla nel confessionale.

Gemma Vs Tina a Uomini e Donne

Giuseppe, Massimiliano ed altri hanno dunque confortato Gemma nel camerino durate il suo sfogo a fine puntata. La donna era emotivamente incontenibile. Sarebbero tutti uomini e corteggiatori non interessati direttamente a Gemma, che si sono prestati solamente per poterla supportare dal punto di vista emotivo. Gemma si è detta ”stanca” di questa situazione, lamentandosi di non riuscire a vivere serenamente il programma come vorrebbe. Ha anche aggiunto che è proprio colpa di Tina se non riesce da anni, orami, a trovare un uomo che possa corteggiarla, a causa delle sue cattive parole.

Gli attacchi di Tina

Tina Cipollari ha fatto, in particolare, riferimento ad una serie di manifestazioni un po’ piccanti che Gemma avrebbe fatto durante le puntate precedenti. Si tratta, in realtà, di esibizioni durante le quali le donne sfilavano per gli uomini con una serie di vestiti scelti dal tema della sfilata. Tuttavia, secondo Tina l’atteggiamento di Gemma è stato troppo estremo, e per questo gli uomini di allontanerebbero.