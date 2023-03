Uomini e Donne, Martina Luchena è incinta: ecco chi è il fidanzato Maurizio Bonori. Martina oggi è incinta del suo primo figlio, avuto con il suo fidanzato Maurizio Bonori. La ex corteggiatrice, anche tramite i social, ha voluto comunicare la lieta notizia ai propri fan e followers. Lo ha fatto con un post molto toccante, che ha riscosso iterazioni e frasi dolci da parte del suo pubblico. Infatti, la Luchena da tempo è una creator apprezzata sui social.

Martina Luchena di Uomini e Donne aspetta un bambino

Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Martina Luchena ha continuato a far parlare. Lo ha fatto però in un’altra veste e abbandonando, almeno momentaneamente, la televisione. Infatti, è rintracciabile in pianta stabile come creator (gli ex influencer) di Instagram. La donna ha scoperto di essere incinta, annunciando al suo vasto pubblico di aspettare un bambino con il proprio compagno di vita.

La ragazza, oggi trentenne, ha voluto dare l’annuncio attraverso una fotografia. Da una parte l’ecografia del bambino che porta in grembo, dall’altra lei e il compagno Maurizio Bonori, poi il figlio del fidanzato, avuto da una precedente relazione ma che ugualmente ha legato un legame familiare con Martina Luchena. Abbastanza lungo il post della ragazza, che annuncia la gravidanza ma soprattutto elogia il futuro papà del bambino.

Infatti scrive su Instagram: “Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi…Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a”.