Uomini e Donne: oggi il ritorno di Isabella Ricci, le ultime news sui tronisti. Le anticipazioni

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Dopo aver visto il battibecco in studio tra Ida e Roberta per via di Alessandro, oggi i riflettori su chi saranno puntati? Maria De Filippi darà spazio ai tronisti o ancora alle dame e ai cavalieri del trono Over?

Isabella e Fabio tornano a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, salvo cambiamenti del palinsesto, in studio dovrebbe tornare una coppia amatissima, quella formata da Isabella Ricci e Fabio. I due, che si sono conosciuti all’interno del programma, ritorneranno mano nella mano e si racconteranno a cuore aperto, soprattutto dopo il matrimonio celebrato nei mesi scorsi. Il loro amore procede a gonfie vele, sono sempre più uniti e complici.

Gemma come reagirà alla vista di questo ritorno? Ci saranno le solite ‘frecciatine’ dell’opinionista Tina Cipollari?

Lo scontro tra Ida e Riccardo

Ma non finisce qui. Probabilmente assisteremo a un nuovo scontro tra Ida e Riccardo, tirato in mezzo da Roberta. Mentre Armando, uno dei cavalieri più discussi di sempre, continuerà a inveire contro Alessandro Vicinanza. Insomma, una puntata che si preannuncia essere ‘vivace’.

Le novità sui quattro tronisti

Spazio, poi, verrà lasciato ai quattro tronisti: Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Riusciranno a trovare l’amore sotto i riflettori? Avranno già un/una loro preferito/a?