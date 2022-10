Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 ottobre 2022: Alessandro tra Ida e Roberta, le esterne di Federica, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che ha deciso di conoscere meglio il nuovo cavaliere Santino arrivato per lei, e Alessandro, diviso tra Ida e Roberta, oggi torna un nuovo appuntamento, l’ultimo della settimana con Uomini e Donne. I riflettori, questa volta, saranno puntati ancora sul trono Over, quindi su dame e cavalieri, o verrà lasciato spazio ai tronisti e, in particolar modo, alle nuove esterne di Federica Aversano?

Roberta Di Padua e lo scontro con Alessandro: stop della conoscenza

Stando alle prime anticipazioni, oggi si tornerà a parlare di Roberta Di Padua, la dama che è ritornata nel programma dopo essere finita sotto i riflettori per il bacio con Davide Donadei. La dama, originaria di Cassino, ha deciso di rimettersi in gioco e di conoscere Alessandro, ex fiamma di Ida: i due sono usciti insieme, ma pare che ora Roberta abbia deciso di fare un passo indietro. Soprattutto dopo aver visto le lacrime dell’uomo, che era dispiaciuto per Ida, poiché quest’ultima aveva parlato di una semplice uscita tra di loro. E niente di più. Come reagirà il bel ragazzo originario di Salerno?

Oggi le esterne di Federica?

Dopo la parentesi over, verrà lasciato spazio a Federica Aversano, la ragazza che dopo il passato come corteggiatrice ha deciso di rimettersi in gioco, questa volta nei panni della tronista? La giovane mamma sarà uscita con i suoi pretendenti? Qualcuno, oltre Alessio, l’avrà colpita?

Le ultime news su Armando, trono over o classico?

Protagonista di questa puntata, l’ultima della settimana, potrebbe essere anche Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi di sempre. Dopo aver chiuso la storia con Cristina, l’uomo riuscirà a trovare l’amore? Ci saranno novità sui protagonisti del trono Over? Non ci resta che aspettare la puntata, che inizierà alle 14.45. E capire cosa succederà nel salotto televisivo di Maria De Filippi!