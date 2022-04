Uomini e Donne: Franca, ecco chi è la nuova corteggiatrice di Luigi

Uomini e Donne. Una nuova ed avvenente signora scesa per Luigi nel salotto di Uomini e Donne di Maria De Filippi. La nuova dama è pronta per corteggiare Luigi dopo la sua rottura con Gemma. Dopo averlo visto in televisione ha subito fatto richiesta per conoscerlo, ed ora la vediamo per la prima volta in studio.

Si chiama Franca, ha 64 anni ed è originaria di Milano Marittima. E’ un’avvenente donna di aspetto molto gradevole, mora, con un portamento molto elegante. Riuscirà a far breccia nel cuore solitario di Luigi? Non ci rimane che scoprirlo.