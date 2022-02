Uomini e Donne: Luca Salatino elimina Eleonora. C’è la foto del citofono dell’ex con il suo cognome

Uomini e Donne. Eleonora non sta dicendo tutta la verità molto probabilmente, cosa che sta mandando Luca su tutte le furie. Le segnalazioni arrivano da ogni fronte. L’ultima riguarderebbe il suo ultimo fidanzato, o meglio frequentazione. Oggi è arrivata in redazione una segnalazione molto spiacevole per Eleonora: si tratta della foto di un citofono del ragazzo della sua ultima relazione, in cui però compare anche il suo cognome. Una prova che sembra suggerire che i due stiano ancora insieme, o meglio che convivano addirittura.

Uomini e Donne: Luca Salatino elimina Eleonora

Ovviamente, Eleonora ha smentito tutto. Dicendo che si tratta di una farsa per poterla eliminare dal programma. Tuttavia, le contraddizioni continuano ad esserci. Proprio ieri, Luca le aveva chiesto di fargli vedere il cellulare, ma i messaggi all’interno risalgono a dicembre. La cosa ha fatto subito insospettire il cavaliere, per il quale è impossibile che la ragazza non chatti o mandi messaggi dal mese di dicembre. Insomma, le incongruenze sono troppe e per questo Luca ha deciso di eliminarla per il momento.