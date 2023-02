Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Federico Nicotera? Chi sceglie tra Carola e Alice, anticipazioni

Federico Nicotera ha fatto un’esterna serale con Alice a Uomini e Donne. “Oggi sono tranquilla, quando ti dico che mi basta un abbraccio per stare serena è veramente così” ha affermato la corteggiatrice .

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

“Ho ritrovato nei tuoi occhi quella luce che avevo trovato all’inizio e che mi aveva colpito di te, era da almeno qualche mese che non mi guardavi così” ha detto Federico. Alice poi gli ha fatto una sorpresa, proiettando su un palazzo le immagini di loro due, con in sottofondo la sua voce che leggeva una lettera molto romantica. Alla fine i due si sono baciati a lungo. In studio, Federico ha ammesso di essere molto contento per come è andata l’esterna: “Mi fa piacere ritrovare l’Alice che ho conosciuto all’inizio”.

Alice ha detto: “Sto bene, mi sono sentita rassicurata e capita, era da tempo che volevo fare una cosa di bello insieme a lui. Quella lettera l’ho scritta di cuore, è un gesto che vale tanto. Ora c’è un po’ di paura, perché quando mi apro così tanto non so cosa ci potrà essere dopo, però io ci sono e farò il possibile per portarmelo a casa”.

Federico e Carola

E’ stata poi mostrata l’esterna sulla neve tra Federico e Carola. “Sono molto contento perché ti ho sentita vicina” ha detto Federico, che ha poi chiesto a Carola: “Tu cos’hai in testa?“. Carola ha risposto: “Lo sai già, mi piaci tanto, sto bene, sono contenta”. I due si sono baciati, con Alice che in studio ha assistito alla scena molto infastidita. In studio, Federico ha detto: “Sono state due esterne bellissime, ma sono due esterne differente. Con Carola sono stato bene, finalmente siamo riusciti a stare tranquilli, l’ho vista molto naturale e spensierata. E’ ovvio che ho davanti due persone diverse“.

Carola dal canto suo ha detto: “Siamo stati benissimo, è stata forse la miglior esterna che abbiamo fatto, sono usciti la vera Carola e il vero Federico. Se usciamo da qua magari è così”. Alla fine, Federico ha scelto di ballare con Alice. Carola gli ha chiesto il motivo e lui ha risposto: “Perché mi sento così”. La bionda corteggiatrice a quel punto ribatte: “La prossima volta se mi dici che sono fredda ti infilo la palla di neve non ti dico dove”. Durante il ballo, Alice e Federico hanno parlato molto di fronte allo sguardo deluso di Carola. Alice è sembrata molto commossa mentre il tronista la abbracciava.