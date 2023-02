Claudio di Uomini e Donne (Trono Over): chi è, età, lavoro, foto e Instagram

Claudio di Uomini e Donne è un uomo affascinante, alto, dalla buona retorica, che ha sin da subito destato tutta l’attenzione della componente femminile nello studio di Maria De Filippi, soprattutto quella di Gemma Galgani che ha tentato sin da subito un approccio diretto. Tuttavia Claudio, da gran signore, è stato sin da subito molto chiaro con lei: non è interessato perché troppo grande per lui. Gemma, però, ha saputo incassare, anche perché Claudio è riuscito ad ammorbidire la pillola con tanti bei complimenti che hanno sicuramente trovato le grazie della dama. Ha detto che Gemma è gentile, educata e che gli piace come persona, ma niente di più. Cosa sappiamo di questo nuovo cavaliere sceso nella puntata di giovedì 9 febbraio 2023?

Chi è Claudio, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Claudio si è fatto precedere dal suo inconfondibile accento toscano, con il quale ha iniziato sin da subito a presentarsi nello studio. Claudio è un imprenditore di 49 anni che è alla ricerca del suo amore e di una storia importante con la quale finalmente poter coronare la sua vita. C’è già una persona che lo incuriosisce: si tratta di Cristina, che è rimasta molto felice della sua affermazione. Tutti in studio hanno provato ad indovinare, e Tina, molto intuitiva aveva già in parte anticipato la sua risposta.

Il ballo in studio con Cristina

Claudio sembra un tipo che non perde tempo, e quando Maria gli ha chiesto se volesse ballare con lei, ha sin da subito accettato la proposta. Ovviamente, anche Cristina non si è tirata indietro: il suo sguardo, privo di parole, ha denotato sin da subito un certo piacere nella rilevazione e non ci ha pensato due volte a ballare con lui. Chissà se la loro storia funzionerà, chissà se finalmente qualcuno riuscirà a portarla via dallo studio. Non ci rimane che continuare a seguire le prossime puntate per scoprirlo.