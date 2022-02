Vaccini al GF Vip 6, i concorrenti ricevono (in segreto) la dose booster: ecco cos’è successo

La dose booster, il terzo richiamo del vaccino anti-Covid, è arrivata anche nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sì, perché la campagna di vaccinazione non si arresta e anche a Cinecittà i concorrenti del reality in questi giorni hanno ricevuto le dosi booster, ma tutto si sarebbe dovuto svolgere ‘in gran segreto’. Invece, i ‘vipponi’ non hanno peli sulla lingua e si sono lasciati andare a delle confidenze.

Vaccini al GF VIP: cosa è successo

Manila Nazzaro, una delle protagoniste di questa lunga edizione, nelle scorse ore ha raccontato di aver ricevuto la terza dose insieme ad Alessandro Basciano. Terza dose che sarebbe stata somministrata anche a Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Nathaly Caldonazzo. Manila Nazzaro a Miriana Trevisan, sua amica e concorrente del reality, ha spiegato: ‘Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene’. Insomma, piccoli effetti collaterali che hanno avuto quasi tutti, ma niente di così grave.

Televoto GF VIP: chi viene eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir

Intanto, dosi booster a parte, proprio questa sera andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del GF VIP. Chi tra Antonio, Gianluca e Kabir dovrà abbandonare definitivamente la casa? La finale si fa sempre più vicina e solo uno dei concorrenti vincerà: chi avrà questo ‘privilegio’?