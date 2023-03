Valentina, chi è la nuova corteggiatrice di Riccardo Guarnieri: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti della trasmissione, che vede al timone da sempre Maria De Filippi, sono dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra corteggiatori e tronisti. Tutti, indipendentemente dall’età e dal passato, così come dall’esperienza, sono lì con un obiettivo: innamorarsi, trovare la persona giusta. E tra di loro c’è anche Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri del parterre maschile più discusso e chiacchierato. Lui, archiviata la storia con Ida e la conoscenza con Gloria, ha deciso di mettersi in gioco ancora una volta e di conoscere meglio Valentina, una dama che ha chiamato la trasmissione per lui. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Valentina di Uomini e Donne

Valentina ha deciso di chiamare la trasmissione per conoscere meglio Riccardo e ha pensato bene di andare oltre ogni pregiudizio. Lei ha 35 anni, è nata a Pescara dove vive e lavora come estetista. Durante la sua breve presentazione al centro dello studio, ha raccontato di non essere mai stata sposata e di non avere figli.

La conoscenza con Riccardo

“Sono single da un anno” – ha raccontato Valentina. La dama, molto giovane, ha spiegato di voler conoscere meglio Riccardo. Che reputa un ragazzo bellissimo esteticamente e molto elegante. Lui ha deciso di conoscerla, di frequentarla lontano dalle telecamere: sarà la volta buona per il cavaliere? Tra risate e frecciatine, Valentina è rimasta nel programma e ora nel corso delle prossime puntate scopriremo come sta procedendo la frequentazione.

Riccardo, che ha cercato di corteggiare fino alla fine Cristina beccandosi più volte i no, ha pensato bene di rimettersi in gioco. Prima la storia d’amore travagliata con Ida, poi la conoscenza interrotta, tra alti e bassi con Gloria. Ora Valentina, che potrebbe stravolgere tutto: staremo a vedere!