Valentina chi è la corteggiatrice di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Anche oggi è tornato il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre.

Oggi al centro dello studio la bellissima Valentina scesa direttamente per Riccardo, subito dopo una discussione che lo aveva visto protagonista insieme alla sua vecchia fiamma Ida Platano.

Valentina scesa per Riccardo oggi in studio

Valentina è giovanissima, ha solamente 34 anni e si è dichiara molto presa proprio da Riccardo, dal suo charme e del suo modo di fare. Ha fatto richiesta in redazione esclusivamente per lui. Ha dichiarato di seguirlo da sempre, e che finalmente qualche tempo fa è riuscita a prendere la sua decisione di venire in studio.

Valentina è loquace, simpatica e dice di avere un carattere molto simile a Riccardo: dolce, sensibile ma deciso su quello che vuole. Come andrà la loro storia? Non ci rimane che scoprilo nelle prossime puntante.