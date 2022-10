Valentina Persia, chi è il compagno Salvatore: come è morto, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Valentina Persia, la comica che ha deciso di partecipare a Tale e Quale Show. E che oggi, nel salotto televisivo, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla pagina più brutta della sua vita, la morte del compagno Salvatore.

L’amore di Valentina Persia per Salvatore

Valentina Persia attualmente sembrerebbe essere single, ma diversi anni fa ha dovuto fare i conti con una perdita, una bruttissima e dolorosa pagina della sua vita. L’attrice, infatti, ha perso il fidanzato Salvatore: i due erano insieme dal 2000, poi nel 2004 l’uomo è morto, a soli 44 anni. Valentina ne ha parlato spesso, anche in tv e nei vari salotti televisivi:

“Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati 5. Sapeva che sarebbe morto da solo, mi proteggeva. Sono stati 4 anni, ma per me valgono 10 volte tanto. Vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci”. Un amore immenso, distrutto da una morte e da un destino che ha giocato le carte più brutte.

I figli Lorenzo e Carlotta

A distanza di anni da quel lutto, Valentina ha girato pagina ed è diventata mamma. Nel 2015 sono nati i suoi figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta, che lei ha avuto grazie alla fecondazione assistita.