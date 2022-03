Valeria, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram e scelta

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. I riflettori sono puntati su Matteo, il giovane tronista che dopo l’esperienza come corteggiatore di Sophie Codegoni ha deciso di rimettersi in gioco e di trovare l’amore nel programma. Sarà Valeria la ragazza giusta per lui?

Chi è Valeria di Uomini e Donne

Valeria è una bellissima ragazza: è mora, ha degli occhi stupendi e magnetici. Di lei sappiamo che ha 25 anni, vive a Casoria, in provincia di Napoli ed è laureata in economia. Attualmente, come ha spiegato, si occupa di recupero credito.

Instagram

Con l’account Instagram @valeriacardone vanta oltre 17 mila followers.

L’esterna con Matteo

Valeria è pronta a mettersi in gioco: di Matteo apprezza tantissimo la sensibilità, il suo essere così genuino, puro e gentile. Si sono conosciuti sul web, sempre tramite la redazione, e la loro prima esterna è stata bellissima: “Sei raro, vedo del buono” – ha detto la corteggiatrice al tronista. Dichiarazioni che fanno presagire qualcosa di bello: sarà davvero così? “Ho delle paure legate al passato. Sono stata sempre un’adulta nel corpo di una bambina” – ha raccontato Valeria. Si conosceranno nel tempo e, magari, usciranno mano nella mano dal programma. La complicità non manca di certo!

Lo sviluppo della conoscenza

Ancora un’esterna stupenda quella tra Matteo e Valeria. Un lungo abbraccio tra i due, una complicità sempre più forte e i loro occhi sorridono…e parlano. Nascerà l’amore? Matteo l’ha fatta entrare nel suo appartamento di Roma, insieme hanno fatto il letto come se fossero davvero fidanzati. Come se stessero nella loro quotidianità. Matteo sembra davvero felice, non riesce a nascondere l’entusiasmo: sarà la volta buona? La ragazza che aspettava da tempo?

Valeria è la scelta di Matteo

Quasi ‘a sorpresa’ il tronista Matteo ha scelto la bellissima corteggiatrice Valeria, preferendo lei a Federica Aversano.