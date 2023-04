Valeria Solarino: chi è, età, carriera, film, chi è il marito Giovanni Veronesi, figli, vita privata, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili, a Mal che recentemente abbiamo visto a Il Cantante Mascherato, a Sergio Muniz e la compagna Morena, anche l’attrice Valeria Solarino. Che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nulla: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Valeria Solarino

Valeria Solarino è nata a Barcelona il 4 novembre del 1978 ed è un’attrice italiana, venuta al mondo in Venezuela da genitori emigrati per lavoro. Lei è cresciuta a Torino, si è diplomata e ha cominciato a frequentare la facoltà di filosofia, che ha poi abbandonato per dedicarsi alla recitazione. Ha studiato presso la scuola del Teatro Stabile, poi è stata notata e scelta da Mimmo Calopresti per un piccolo ruolo nel film La felicità non costa niente del 2003. Da lì un successo dopo l’altro: ha lavorato in Fame Chimica, poi in Che ne sarà di noi di Veronesi, che è diventato da quel momento suo compagno di vita.

Il successo con La febbre, i suoi film

Ma è il 2005 l’anno della consacrazione, quando ha interpretato Linda accanto a Fabio Volo nel film La febbre di Alessandro D’Alatri. Nel 2006, invece, ha recitato nel Viaggio Segreto e nel 2008 è stata candidata al David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Signorina Effe di Wilma Labate. Tra i suoi film al cinema, oltre a quelli già citati, ricordiamo:

La moglie

Manuale d’amore 2

Valzer

Italians

Viola di mare

Genitori & Figli Agitare bene prima dell’uso

Vallanzasca Gli angeli del male

Manuale d’amore 3

Ruggine

Meglio se stai zitta

Una donna per amica

Smetto quando voglio.

E tanto altro ancora, difficile da riassumere una brillante carriera.

Chi è il compagno Giovanni Veronesi

Valeria Solarino è da tempo legata all’attore, sceneggiatore, regista e conduttore radiofonico Giovanni Veronesi, figlio di Sandro. Lui è nato il 31 agosto del 1962 a Prato e ha scritto sceneggiature per Carlo Verdone, Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni. E ha raggiunto il successo come regista con Che ne sarà di noi, Manuale d’amore, Italians, Genitori e figli. La coppia non ha figli.

Instagram di Valeria Solarino

Valeria Solarino ha un profilo Instagram e con l’account @valeriasolarino vanta oltre 98 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro. Come fanno tutti, d’altra parte!