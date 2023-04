Valerio Rossi Albertini: chi è, età, carriera, vita privata, sposato, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Pupo che sarà con la figlia Clara e a Manila Nazzaro, attrice, conduttrice tv ed ex miss Italia 196, anche Antonio Giuliani, che il sabato mattina è in onda su Rai 2 all’interno di Quasar, la trasmissione di attualità, scienza ed ecologia condotta da Valerio Rossi Albertini.

Dagli esordi al debutto di Valerio Rossi Albertini

Valerio Rossi Albertini-Tiranni è nato il 30 ottobre del 1963 a Roma. Lì si è prima laureato (con lode) in Fisica, all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo nucleare e poi ha conseguito il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali diventando così, il primo dottore di ricerca italiano in tale disciplina. Ha poi avviato la sua carriera professionale in qualità di ricercatore, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia. Lui è un fisico, un divulgatore scientifico specializzato in metodi di indagine sia teorici che sperimentali ed è molto attivo in televisione.

I suoi successi anche in tv

Valerio Rossi Albertini è uno dei sei membri del comitato ESS Italia, quello che coordina le attività congiunte di CNR, INFN e Sincrotone di Trieste per la costruzione della nuova sorgente europea di neutroni a Lund, in Svezia. Lui è molto attivo sul piccolo schermo: partecipa a numerose trasmissioni scientifiche su reti nazionali ed è anche docente del corso di Teorie e linguaggi della comunicazione scientifica presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Tor Vergata. Nel 2021 è stato uno dei concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle.

Chi è la moglie, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata del fisico italiano, non sappiamo molto. Valerio Rossi Albertini pare non sia nemmeno particolarmente avvezzo al mondo dei social network e non possieda nessun profilo su Instagram, inoltre sulla sua sfera sentimentale si è sempre mostrato super riservato.

Valerio Rossi Albertini su Instagram

Sembra che Valerio abbia aperto un canale Instagram. Comunque il suo account è @valeriorossialbertini