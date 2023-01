Valerio Scanu, chi è la mamma Sonia: età, lavoro, marito, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Valerio Scanu, che ha chiesto al suo Luigi di convolare a nozze e che oggi, ai microfoni di Rai 1, in quel salotto che tanto conosce bene, si racconterà a cuore aperto con l’adorata mamma Sonia. I due, che sono legatissimi, parleranno del loro amore e della grave perdita: il papà di Valerio è morto, non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il Covid.

Cosa sappiamo sulla mamma di Valerio Scanu

Valerio Scanu, noto cantante che ha debuttato ad Amici (scuola di successo di Maria De Filippi), oggi si racconterà, ancora una volta, da Serena Bortone. Ma questa volta lo farà con mamma Sonia Cavenago, una donna sarda, che nella vita (stando almeno alle foto che pubblica sui social), lavora come farmacista. Ma non solo. Lei è anche nonna a tempo pieno e forse proprio in quel nipotino, ma non solo, ha trovato la forza di rialzarsi, di ricominciare a sorridere dopo la morte del marito.

La morte del marito

Valerio Scanu, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha raccontato la morte del papà, che a dicembre del 2020 ha perso la vita: non ce l’ha fatta a vincere la sua dura battaglia contro il Covid. “Mia zia è andata a prendere mio si padre, si è bardata fingendosi una di loro per almeno toccare il sacco, glielo doveva. Mi ha detto che le veniva di aprire, di vedere. Sembra quasi che una mattina ti alzi e ti dicono che sia tutto uno scherzo. Quando è morto mio padre non ho avuto il coraggio di parlare con mia madre, me lo sono tenuto sette ore dentro e ho chiamato mia zia, ho fatto fare a lei il lavoro sporco” – ha raccontato il cantante. Che ora si è laureato in legge e ha dedicato questo traguardo, l’ennesimo della sua vita, alla mamma. E al babbo. A loro che hanno sempre creduto in lui.

Instagram della mamma di Valerio Scanu

Sonia Cavenago ha un profilo Instagram e con l’account @sonia_cavenago conta pochi followers, ma pubblica molti scatti della sua vita quotidianità. Del suo mare, della sua terra, di suo nipote e del suo lavoro.