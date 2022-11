Vanessa, chi è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Dopo aver eliminato Monica, la corteggiatrice siciliana che si era da subito dichiarata e aveva spiegato di voler mettere su famiglia a 28 anni, Federico Dainese ha deciso di girare pagina. E di conoscere nuove ragazze ‘spensierate’, oltre a Noemi, la giovane napoletana che per anni ha lavorato come cameriera a Londra. Per lui è arrivata una nuova ragazza: si chiama Vanessa ed è molto bella.

Cosa sappiamo su Vanessa di Uomini e Donne

Vanessa è una bellissima ragazza mora, molto sensuale. I due sono usciti in esterna insieme e Vanessa ha deciso di fare una sorpresa a Federico: di fargli un massaggio rilassante. Lei è straniera, è arrivata in Italia quando aveva 13 anni e ora vive a Genova. Stessa città del tronista, eppure non si sono mai visti. “Sei in forma” – ha detto Vanessa, che è molto contenta di Federico. Lei lo ha definito ‘espansivo’.

La conoscenza con Fede

“A primo impatto vedo l’aspetto estetico” – ha detto Federico, che è rimasto colpito da Vanessa. La ragazza ha spiegata di essere stata molto sfortunata in amore, ma si definisce dolce, familiare. “Mi piace divertirmi, vivere la vita” – ha ribadito la giovane, che è nata in Colombia . “Mi piacciono i tuoi occhi” – ha detto la corteggiatrice. Insomma, la complicità c’è: sarà lei la fortunata?