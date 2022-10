Vanessa Gravina, chi è l’ex fidanzato Edoardo Siravo: età, carriera, film, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Vanessa Gravina, proprio lei che per 10 anni è stata fidanzata con Edoardo Siravo.

Dagli esordi al debutto di Edoardo Siravo

Edoardo Siravo è nato a Roma il 12 aprile del 1955 ed è un noto attore, regista teatrale, doppiatore: ha recitato in importanti compagnie, in oltre 150 spettacoli. Sappiamo che si è diplomato nel 1977 all’Accademia nazionale d’arte drammatica ed è stato aiuto regista di Giancarlo Sbragia, poi ha debuttato al cinema, in televisione e nel mondo del doppiaggio. Nella sua lunga carriera ha collaborato con importanti attori e registi come: Paolo Borboni, Salvo Randone, Paolo Stoppa, Luca Ronconi, Gigi Proietti, Carlo Verdone e tanti altri.

I suoi lavori di successo, a chi ha prestato la voce

L’attore ha curato nel 2003 la regia di Macbeth di Giuseppe Verdi, poi ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica di Torino e per molti anni è stato docente dell’Accademia d’arte drammatica della Calabria e del Conservatorio Teatrale, con sede a Roma. E ancora, nel 2016 ha interpretato il ruolo del compositore Alessandro Cicognini nel film documentario Un’avventura romantica e nel 2017 ha ricevuto il Premio Flaiano come attore protagonista.

Per quanto riguarda l’attività di doppiatore, ha prestato la sua voce a Gerard Depardiue, Christopher Reeve, Jeremy Irons e molti altri.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attore e doppiatore, che ha origini molisane, per 10 anni è stato il compagno di Vanessa Gravina, poi si è legato ad Anna Teresa Rossini. Da questo amore è nata una figlia, Silvia, anche lei attrice. Ha seguito, insomma, le orme dei genitori.