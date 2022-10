Vanessa Gravina, chi è l’ex marito Domenico Pimpinella: età, lavoro, figli, separazione

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Vanessa Gravina, una delle protagoniste della soap opera Il paradiso delle signore, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla fine del matrimonio con il marito Domenico Pimpinella.

Il matrimonio tra Vanessa Gravina e il marito Domenico Pimpinella

Vanessa Gravina per 10 anni è stata la compagna dell’attore Edoardo Sirevo. Nel 2015, dopo 5 anni di storia, è convolata a nozze con Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’Ente Previdenziale Enpam. Nel 2021, però, le loro strade si sono divise e i due hanno annunciato la fine della storia d’amore. Culminata con la separazione dolorosa.

Cosa sappiamo su di lui

Domenico Pimpinella ha 50 anni, è un manager e in passato ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma non solo. È anche direttore della Fondazione Enpam, ma ha sempre preferito stare lontano dal mondo del gossip e dai riflettori.

La separazione

Un amore durato anni, poi la decisione di interrompere quel rapporto. E di seguire strade diverse. Il distacco, come ha raccontato l’attrice in un’intervista a Di Più, è stato sofferto e doloroso: “È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente, sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso”. I due, che non hanno avuto figli, sono rimasti in ottimi rapporti.