Vasco Rossi, sesso durante il concerto allo stadio: il video diventa virale su TikTok

Vasco è tornato negli stadi e il suo tour non ha mancato di far emozionare i tanti fan, pronti a scatenarsi ballando e cantando all’unisono le sue canzoni. Tra classici intramontabili e nuovi singoli, c’è stato anche chi si è lasciato letteralmente andare alla passione. È diventato virale su Tik Tok un video che riprendeva due persone in un momento di intimità sui gradoni laterali dello stadio Arechi di Salerno. Il tutto mentre Blasco cantava “Rewind”.

Ripresi a fare sesso durante il concerto di Vasco Rossi a Salerno

A riprendere la scena, immortalandola poi con il proprio telefonino, una persona del pubblico a cui non è sfuggita la passione travolgente che in quel momento aveva colto i due amanti. I due ragazzi, infatti, non si sono trattenuti e prendendo alla lettera il testo del rocker si sono abbandonati ad effusioni pubbliche. Effusioni, le loro, poi finite subito in rete e – nemmeno a dirlo – diventate virali nel giro di pochissimo. Finito agli onori della cronaca, il video della coppia è stato poi rimosso dalla piattaforma, in considerazione delle regole vigenti sui social. Tuttavia, come spesso accade, in questi caso è stato difficile mettere una toppa all’accaduto in quanto il filmato era già stato abbondantemente diffuso, nonché più volte ripostato dagli utenti e non soltanto su Tik Tok.

Il tour

Due le serate che Vasco Rossi ha tenuto a Salerno, per un totale di quasi 70mila spettatori. Un tour a dir poco trionfale per la stella del rock che in undici appuntamenti complessivi, da Rimini a Bologna, passando per Roma e Palermo, ha staccato 450mila biglietti. Un vero e proprio successo, che non fa altro che cristallizzare la bravura e la fama che l’artista ha costruito durante la sua sfavillante carriera. Innumerevoli i singoli che sono rimasti nell’immaginario collettivo segnando un’ epoca e che continuano a far sognare ed emozionare centinaia e centinaia di persone.