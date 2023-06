“Slurp”, il commento (poi sparito) di Vasco sotto il post di Victoria dei Maneskin: “È una ragazzina”

Un commento che non è passato inosservato quello rilasciato dal cantante Vasco Rossi. Commento che ha fatto capolino sotto un post condiviso su Instagram della bassista dei Maneskin Victoria De Angelis. Nel post l’artista indossava un bikini con i colori del Brasile e tra i tanti commenti che si sono avvicendati sotto le sue foto, le parole di Vasco hanno scatenato una certa polemica. Cosa avrà detto?

Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano dei Maneskin: ‘Aveva un’altra relazione’

Il commento di Vasco al post di Victoria e la reazione degli utenti

Tessendo un attimo le fila della vicenda, la bassista ha pubblicato su Instagram due foto. Nella prima si vede lei in bikini verde e giallo del Brasile mentre la seconda è un ingrandimento del suo tatuaggio dello scorpione, sul basso ventre. Foto che non hanno mancato di suscitare commenti da parte degli utenti, tra di loro anche il celebre Vasco Rossi. “Slurp”, questo il suo commento che ha poi scatenato una certa polemica. A mettere in evidenza il post ed il commento del rocker è stato Dagospia. Da qui, le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere: “Ma veramente? Un po’ di decenza. Qui non si tratta più di essere trasgressivi. Dai, ha qualche anno in più…sì, ma di tua nipote ora!” Insomma, per molti, l’artista è scivolato in quella che è a tutti gli effetti una caduta di stile. Tuttavia, adesso il commento non figura più sotto al post ed, anche in questo caso, le domande degli utenti non tardano ad arrivare: “Dov’è slurp di Vasco Rossi?”, ed ancora: “Che fine ha fatto il commento del Blasco”? Interrogativo, al momento, senza risposta.

La rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David

Victoria De Angelis è stata di recente fotografata in vacanza a Formentera insieme alla modella di origini brasiliane e olandesi Luna Passos e nel frattempo il frontman della band, Damiano David, e Giorgia Soleri si sono lasciati. La rottura tra i due è diventata evidente a seguito della pubblicazione di un video nel quale si vedeva Damiano baciare un’altra ragazza. Ora, di fronte alle accuse di tradimento, l’artista ha dichiarato la fine della sua relazione con la Soleri. Quest’ultima, com’è noto, è una modella ed influencer molto attiva nella tutela delle malattie invisibili. Ne è un esempio le sua lotta per il riconoscimento di patologie quali l’endometriosi, della quale lo stessa soffre. Damiano si è poi scusato con i fan per la modalità con cui è trapelata la notizia, che entrambe le parti coinvolte avrebbero voluto dare in modo differente.