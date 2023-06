Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano dei Maneskin: ‘Aveva un’altra relazione’

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della rottura tra l’influencer Giorgia Soleri e Damiano dei Mankesin. È successo tutto all’improvviso e i due hanno rilasciato pochissime dichiarazioni per tutelare la loro privacy. Tuttavia, i guru del gossip online avrebbero scoperto un’altro aspetto importante: pare che lei avesse già un’altra relazione da mesi. Ecco l’ultimo scoop.

La rottura tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin

La rottura di una delle coppie più amate del web ha lasciato tutti senza parole: l’influencer Giorgia Soleri e Damiano si sono detti addio. Ad annunciarlo è stata una persona, rimasta anonima, che ha diffuso un video in cui lui baciava appassionatamente un’altra ragazza in discoteca. La giovane è la modella Martina Taglienti. Il video è diventato virale in pochissimo tempo e i due hanno semplicemente risposto con alcune storie sui social. Damiano ha espresso poche parole: “Ci eravamo lasciati da qualche giorno, spero che quello che ho fatto non danneggi l’immagine di Giorgia”.

La Soleri aveva un’altra relazione?

Nelle ultime ore stanno diventando virali altri gossip, messi in luce soprattutto dal re e dalla regina del gossip online: Amedeo Venza e Deianira Marzano. Ecco quanto ha detto Venza: “La Soleri non si è strappata i capelli per Damiano perché si vocifera che abbia da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. L’imprenditore, tra l’altro, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni su Damiano, l’abbia pure mollata“. Lei ancora non si è espressa in merito, quindi rimaniamo in attesa di una sua conferma o smentita. Ma chi sarà questo presunto amante? Sui social sono iniziati i totonomi.

La coppia aperta

È difficile valutare l’accuratezza di questo gossip, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni di Giorgia Soleri. Dopo la rottura con Damiano, infatti, è stata proprio lei a condividere delle storie Instagram con cui ha cercato di fare un po’ di chiarezza. Ha dichiarato che loro avevano una relazione aperta ed erano liberi di andare con altre persone. Se questo fosse vero, non ci sarebbe stato nessun tradimento, né alcuna relazione parallela.