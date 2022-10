Vera Gemma, chi è l’ex marito Jamil e perché non stanno più insieme: età, curiosità, vita privata

Jamil, noto ex campione di Kung-Fu, è l’ex marito di Vera Gemma, attrice conosciuta e figlia del famosissimo attore Giuliano Gemma. Ma scopriamo tutto sul suo ex, Jamil!

Jamil, chi è l’ex marito di Vera Gemma

Vera Gemma è stata sposata per diversi anni con Jamil. Lui è un ex campione di kung-fu francese di origine marocchina. I due si erano conosciuti a Parigi, durante il periodo in cui l’attrice ha vissuto nella capitale francese. La coppia si è sposata nel 2001 nell’antica Chiesa sconsacrata di S. Maria in Tempulo a Caracalla, scortata dalle musiche dal vivo di Ennio Morricone e Nino Rota, dal gotha della nuova cinematografia italiana.

Jamil e Vera Gemma si sono lasciati: lei sta con un altro

I due si sono lasciati ed in seguito l’attrice ha avuto una relazione amorosa con il famoso musicista Henry Harris. Dal loro amore è nato il figlio Maximus. Oggi l’attrice non è sposata ma qualche tempo fa a ‘DiPiù‘ ha raccontato che attualmente ha un compagno che si chiama Jeda, un musicista rap molto più giovane di lei. Il ragazzo avrebbe infatti 22 anni, la differenza con Vera è di ben 28 anni ma questo sembra non essere un problema per la coppia. Anche in passato, intorno ai 45 anni, Vera Gemma ha avuto una relazione con un altro uomo minore di lei di 15 anni.

“La storia è finita da parte mia”: la confessione di Gemma

La figlia di Giuliano Gemma ha rivelato di essersi sposata due volte: “Una volta con un ragazzo conosciuto a Parigi, e la seconda volta a Las Vegas con il padre di mio figlio”. Successivamente, dopo la fine del matrimonio con Jamil, Vera si è trasferita a Los Angeles dove ha intrapreso una relazione con il musicista Henry Harris, con il quale ha avuto il figlio Maximus Giuliano nel 2010. “Sono rimasta in ottimi rapporti con tutti e due”.

“I miei matrimoni sono stati bellissimi, tutti e due non li rinnego, li rifarei mille volte. E so ogni volta perché ho sposato quella persona. Non mi sono pentita. Le store d’amore non durano per sempre, sono finite entrambe da parte mia”, ha confessato Vera.