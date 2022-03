Verissimo, anticipazioni sabato 19 e domenica 20 marzo 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo che vede alla conduzione Silvia Toffanin. Lei, con la sua dolcezza ed empatia, è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Ma chi avrà questo privilegio? Chi si metterà a nudo davanti alle telecamere?

Gli ospiti di Verissimo di sabato 19 marzo

Sabato 19 marzo in studio, da Silvia Toffanin, arriveranno i neo genitori Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due ballerini professionisti di Amici, la scuola più famosa d’Italia, si racconteranno, loro che sono in attesa del primo figlio e che presto diventeranno mamma e papà.

E ancora, sarà la volta di Barù Gaetani, il nipote di Costantino della Gherardesca e terzo classificato al Grande Fratello Vip. Un outsider del reality, che in casa si è avvicinato molto alla vincitrice Jessica Selassié: tra i due sarà nato qualcosa di bello? O è tutto rimasto a Cinecittà?

Poi, quando si parla del Grande Fratello Vip non si può non far riferimento a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due concorrenti che nella casa si sono innamorati. Per loro sabato a Verissimo sarà la prima intervista di coppia: come procede la convivenza lontano dai riflettori? La favola sta continuando?

Gli ospiti di domenica 20 marzo

Domenica 20 marzo, invece, sarà la volta di Jessica Selassié, la vincitrice del Grande Fratello Vip. Lei che in casa è cresciuta tantissimo, si è data da fare ed è stata apprezzata e premiata dal pubblico. Quasi inaspettatamente.

