Barù Gaetani: chi è, età, carriera, Grande Fratello 11, fidanzata, Instagram, vita privata, GF Vip 2021, Costantino della Gherardesca

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti, oltre Biagio D’Anelli , ci dovrebbe essere anche Barù Gaetani, ma conosciamolo meglio!

Barù Gaetani: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è più comunemente noto come “Barù“, soprannome datogli dal padre. Discende da una famiglia nobile: è infatti il nipote di Costantino della Gherardesca. Insieme allo zio ha partecipato all’edizione del 2012 del Pechino Express, arrivando terzi. La sua carriera non si ferma qui: ha infatti partecipato a molti programmi televisivi, tra cui “Quelli del Calcio” e “Detto e Fatto“. Ha poi condotto “Gira l’Italia” insieme a Paolo Senesi, è stato giudice di “Cuochi e Fiamme” e conduce ancora oggi un tg sul cibo. Entrerà come concorrente del Grande Fratello Vip il 20 dicembre, aggiungendo anche questa tacca alla sua cintura.

Barù Gaetani: storia, vita privata, fidanzata

Barù ha studiato in Svizzera insieme allo zio, poi però si è dovuto trasferire negli USA insieme alla mamma e alla sorella. Qui, all’università di San Diego, si è laureato in storia. In seguito si è specializzato in enologia (in Argentina, nel 2006), una passione che ha trasformato in un lavoro, infatti è stato impiegato in diverse cantine, tanto in Italia quanto all’estero. Poco si sa della sua vita privata, solo che pare avesse una relazione con Victoria Cabello, terminata però nel 2013.

Barù Gaetani: Instagram

Barù è molto attivo su Instagram, è infatti un influncer nel settore cibo. Il suo account @barulino conta oltre 37mila follower.

(Foto IG di Barù Gaetani)