Verissimo, anticipazioni sabato 19 e domenica 20 novembre 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione, ormai da anni, Silvia Toffanin. Dopo la puntata speciale, interamente dedicata a Tiziano Ferro, sabato e domenica tanti ospiti si racconteranno ai microfoni del programma. E lo faranno parlando della loro carriera e della vita privata.

Chi sono gli ospiti di sabato di Verissimo

Tanti, come sempre, gli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà in studio. Sabato 19 novembre Lorella Boccia, ballerina e conduttrice napoletana, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera con il debutto ad Amici fino alla vita privata e al suo primo anno da mamma. E ancora, nel salotto arriverà Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse della penultima edizione del GF VIP, lei che tanto ha fatto parlare per quell’idea di amore libero con Alex Belli.

Ospite di Silvia Toffanin anche l’attrice Simona Marchini, poi ci saranno in studio le ex Farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità sui presunti abusi subiti quando si allenavano.

Filippo Bologni e Gessica Notaro da Silvia Toffanin

E ancora, da Silvia Toffanin non mancheranno le emozioni. E in studio arriveranno Gessica Notaro e Filippo Bologni, che presto diventeranno marito e moglie. E che racconteranno quel momento così emozionante della proposta di matrimonio avvenuta pochi giorni fa.

Gli ospiti di domenica di Verissimo

Tra gli ospiti di domenica, invece, Lorella Cuccarini, la nota ballerina e showgirl ora maestra di canto nella scuola di Amici. Che si racconterà a cuore aperto. E ancora, ospiti: Suor Cristina, che nel 2014 è diventata famosa dopo aver partecipato e vinto The Voice, Orietta Berti, Elisabetta Gregoraci, Tiziano Ferro, Gerry Scotti. Infine, a Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi.